Деталі січня 20, 2017

Ректор Запорізького національного університету, професор Микола Фролов нагородив Почесними грамотами і грошовими преміями студентку факультету фізичного виховання Анну Панову та студентів Економіко-правничого коледжу ЗНУ спеціальності «Фізичне виховання» Дмитра Вороновського і Кирила Пирогова за блискучу перемогу на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів, примноження спортивної слави вишу та всієї країни, незламну волю, прагнення до перемоги та вагомі здобутки на шляху до найвищих вершин спортивної кар’єри.

Під час урочистого нагородження спортсменів було відзначено, що вони продемонстрували неймовірні результати на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років і молоді до 23 років в Ізраїлі. Так, молода важкоатлетка, студентка Запорізького національного університету Анна Панова, виступаючи у віковій категорії до 20 років та у вазі 69 кг завоювала три "золота". Студент Економіко-правничого коледжу ЗНУ Дмитро Вороновський у категорії 56 кг серед юніорів здобув бронзу в ривку, золото у поштовху і золото в сумі. Студент Економіко-правничого коледжу ЗНУ Кирило Пирогов виборов у категорії 85 кг серед юніорів золото в ривку і бронзу в сумі.

Ректор Запорізького національного університету Микола Фролов подякував молодим спортсменам за високий рівень спортивних досягнень і значний внесок у скарбницю спортивної слави ЗНУ, який готує професійних спортсменів.

Крім того, подякою ректора Запорізького національного університету був відзначений викладач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту факультету фізичного виховання ЗНУ, майстер спорту України з важкої атлетики Анатолій Орлов за підготовку нової чемпіонки Європи з важкої атлетики серед юніорів Анни Панової, невтомну допомогу новому поколінню юних спортсменів на їхньому шляху до вершин спортивного п’єдесталу, пропаганду здорового способу життя серед молоді та за примноження спортивної слави Запорізького національного університету.

Про це повідомляє прес-центр ЗНУ.