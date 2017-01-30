Monday, January 30, 2017
    .
    • .

Асоціація спортивних організацій розпочала рік добрих справ

Деталі
січня 30, 2017

Члени Асоціації спортивних організацій розпочали відлік добрих справ у новому році. Адже один з пріоритетних напрямків роботи АСО - підтримка спортивних секцій, клубів і федерацій регіону. Першими, хто отримав подарунки у цьому році, стали боксери спортивного клубу «Локомотив», де на сьогодні займається більше півсотні спортсменів.
На тренування до хлопців завітали представники Асоціації спортивних організацій – президент запорізької міської федерації боксу Владимир Сосуновский, президент Запорізької обласної організації Української ліги боксерських клубів Виталий Синяков, голова правління Спортивный клуб Хорта Антон Карнаух, Заслужений тренер України з кік-боксингу Ковпак Владислав (Владислав Ковпак), директор ДЮСШ «Локомотив» Евгений Морозов (Evgeniy Morozov).
На кошти фонду розвитку спорту, створеного при Асоціації, придбали все необхідне для якісних тренувань боксерів – рукавички, шоломи, тренувальні «млинці», скакалки та м’ячі. Новенький інвентар передали тренерам секції боксу – Александр Ярошенко та Віктору Мяснянкіну. Такі подарунки, на початку нового сезону надзвичайно доречні, відзначають тренери та їх підопічні. Наразі вихованців «Локомотиву» готуються до перших стартів цього року, кажуть новенький інвентар заохочує до посилених тренувань і надихає на нові звершення.
В свою чергу представники Асоціації спортивних організацій обіцяють продовжувати роботу з покращення матеріально - технічної бази запорізьких спортсменів. Кажуть, у «Локомотиві» поклали лише початок добрим справам на цей рік.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large50

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 