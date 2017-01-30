Асоціація спортивних організацій розпочала рік добрих справ

Деталі січня 30, 2017

Члени Асоціації спортивних організацій розпочали відлік добрих справ у новому році. Адже один з пріоритетних напрямків роботи АСО - підтримка спортивних секцій, клубів і федерацій регіону. Першими, хто отримав подарунки у цьому році, стали боксери спортивного клубу «Локомотив», де на сьогодні займається більше півсотні спортсменів.

На тренування до хлопців завітали представники Асоціації спортивних організацій – президент запорізької міської федерації боксу Владимир Сосуновский, президент Запорізької обласної організації Української ліги боксерських клубів Виталий Синяков, голова правління Спортивный клуб Хорта Антон Карнаух, Заслужений тренер України з кік-боксингу Ковпак Владислав (Владислав Ковпак), директор ДЮСШ «Локомотив» Евгений Морозов (Evgeniy Morozov).

На кошти фонду розвитку спорту, створеного при Асоціації, придбали все необхідне для якісних тренувань боксерів – рукавички, шоломи, тренувальні «млинці», скакалки та м’ячі. Новенький інвентар передали тренерам секції боксу – Александр Ярошенко та Віктору Мяснянкіну. Такі подарунки, на початку нового сезону надзвичайно доречні, відзначають тренери та їх підопічні. Наразі вихованців «Локомотиву» готуються до перших стартів цього року, кажуть новенький інвентар заохочує до посилених тренувань і надихає на нові звершення.

В свою чергу представники Асоціації спортивних організацій обіцяють продовжувати роботу з покращення матеріально - технічної бази запорізьких спортсменів. Кажуть, у «Локомотиві» поклали лише початок добрим справам на цей рік.