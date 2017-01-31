Українці в світі!

Деталі січня 31, 2017

Півзахисник київського «Динамо» - вихованець запорізького «Металурга» Сергій Сидорчук обмірковує свій перехід у «Фенербахче».

- Я ще нічого не знаю. Зрозуміло, що є якісь розмови, агент говорив. Але ... Якщо чесно, мені зараз подобається в "Динамо" і я зараз на 100% комфортно себе почуваю в клубі. Є люди, які легко змінюють обстановку, друзів, а для мене це не властиво, - поділився футболіст в одному із своїх інтерв’ю.