Так тримати!

Деталі лютого 01, 2017

Журналісти запорізького телеканалу «TV5» Олена Назаренко та Руслан Левицький визнані переможцями конкурсу Національного Олімпійського комітету України в номінації «Краща спортивна циклічна телепрограма», як автори і ведучі передачі «День.Спорт». Вона виходить в ефір щодня, в рамках вечірніх випусків новин. Журналісти розповідають про останні новини спортивного життя регіону в прямому ефірі. Така подача унікальна не тільки для регіональних, але навіть для центральних каналів.