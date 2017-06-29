Thursday, June 29, 2017
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Турнір з міні-футболу до Дня Конституції України під гаслом «Воїни України – воїнам АТО»

Деталі
червня 29, 2017

На базі СК «Мотор-Січ» відбувся турнір з міні-футболу, серед військових формувань Запорізького гарнізону. Турнір був присвячений Дню Конституції України, в ньому прийняли участь

6 команд, серед яких була і чемпіонська команда 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України. Футболісти військової частини 3029 проявили високий рівень гри, та не допустили жодної поразки зайнявши перше місце у святковому змаганні. Призерів турніру нагородили почесними грамотами і кубками. «Кожна команда сьогодні продемонструвала нам вражаючий футбол, яскраві емоції та жагу до перемоги, але перемагають сильніші. Вітаємо всіх учасників змагань з державним святом – Днем Конституції. Успіхів вам на службі і у житті!» - привітав учасників заступник Запорізького обласного військового комісара полковник Юрій Трофімченко

 

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