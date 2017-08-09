Деталі серпня 09, 2017

Мелітопольський міський голова Сергій Мінько увійшов до п’ятірки кращих спортсменів, що взяли участь у змагання з тріатлону «Турнір поколінь», які відбулися у Мелітополі

на початку серпня. Маршрут, який належало подолати спортсменам, вимагає хорошої підготовки і витривалості. Спочатку учасники турніру пливли по зрошувальному каналу дистанцію в 1,5 кілометра, потім пересіли на велосипеди і проїхали 40 кілометрів, а після - ще 10 кілометрів мали пробігти до фінішу.У змаганнях брали участь кілька десятків тріатлоністів. Серед них і ініціатор турніру - мер Мелітополя Сергій Мінько. Щоб пройти всю дистанцію до фінішу йому знадобилося 3 годині 11 хвилин. Цей результат став 5-м.