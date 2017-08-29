Деталі серпня 29, 2017

Гвардійці військової частини 3029 НГУ були задіяні в охороні громадського порядку під час проведення футбольного матчу Заря (Луганськ) – Чорноморець (Одеса), 7-го туру

Української Прем’єр-Ліги.

Завданням військовослужбовців було недопущення правопорушень з боку вболівальників. Нацгвардійці охопили периметр футбольного стадіону та пильно несли службу та не допускали провокації з боку негативно налаштованих громодян.

Надзвичайних ситуацій, на щастя, не було. Вболівальники чудово та спокійно провели час.

«Наші хлопці добре підготовлені та пильно несуть службу. На випадок надзвичайної ситуації ми готові швидко та ефективно відреагувати. Громадяни можуть на нас покластися…» - запевнив старший лейтенант Володимир Пипченко.



Олег Соловйов