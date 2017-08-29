Tuesday, August 29, 2017
    .
    • .

Бійці 9-го полку оперативного призначення забезпечують громадський порядок під час проведення футбольного матчу Заря – Чорноморець

Деталі
серпня 29, 2017

Гвардійці військової частини 3029 НГУ були задіяні в охороні громадського порядку під час проведення футбольного матчу Заря (Луганськ) – Чорноморець (Одеса), 7-го туру

Української Прем’єр-Ліги.
Завданням військовослужбовців було недопущення правопорушень з боку вболівальників. Нацгвардійці охопили периметр футбольного стадіону та пильно несли службу та не допускали провокації з боку негативно налаштованих громодян.
Надзвичайних ситуацій, на щастя, не було. Вболівальники чудово та спокійно провели час.
«Наші хлопці добре підготовлені та пильно несуть службу. На випадок надзвичайної ситуації ми готові швидко та ефективно відреагувати. Громадяни можуть на нас покластися…» - запевнив старший лейтенант Володимир Пипченко.

 


Олег Соловйов

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large79

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 