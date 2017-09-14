Новій стадіон у Запоріжжі

Деталі вересня 14, 2017

Новий сучасний стадіон з'явився в школі №7, що в Комунарському районі Запоріжжя. Крім оновленого футбольного поля з покриттям зі штучної трави, тут по всьому периметру

встановлено огорожу і освітлення з сонячними батареями. Також на спортмайданчику є поля для волейболу, баскетболу та футболу з поліуретановим покриттям. Обладнана зона для стрибків і здачі забігів на 100 метрів. Для малюків встановили дитячий майданчик, а для силових тренувань тут вже є тренажери і майданчику для воркаута. Аналогічні стадіони вже цієї осені з'являться в семи районах Запоріжжя. Вартість проекту близько 65 млн. грн. Рішення про виділення бюджетних коштів було ухвалене на сесії міськради ще31 травня. Також до міського бюджету 2018 року закладаються гроші на утримання і обслуговування нових стадіонів. Адже для охорони майданчиків будуть потрібні фахівці, а також установка відеокамер спостереження. А запорожці зможуть займатися на цих стадіонах абсолютно безкоштовно.