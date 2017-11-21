Tuesday, November 21, 2017
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Мій тато – Герой!

Деталі
листопада 21, 2017

19 листопада, на футбольному стадіоні "Славутич-Арена" у м. Запоріжжя, відбувся матч між командами Української Прем'єр-Ліги "Зоря" (Луганськ) - "Верес" (Рівне).


Федерація футболу учасників АТО та Всеукраїнське об’єднання учасників АТО “УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!” спільно із футбольними клубами УПЛ з 29 жовтня започаткували і продовжують організовувати на постійній основі всеукраїнську благодійну акцію в підтримку учасників бойових дій та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді – “Мій тато – Герой!”.
Діти учасників бойових дій військової частини 3029 прийняли участь у акції та супроводжували професійних футболістів при виході на футбольне поле. Дітки у захваті, батьки пишаються та вдячні за можливість приєднатися до великого українського футболу. На пам’ять про цей яскравий захід діткам подарували футболки з логотипом «Ліги учасників АТО»
«Футболом я займаюсь вже 4 роки і мріяв вийти з професійними футболістами на поле. Сьогодні моя мрія збулась. Я просто в захваті!!!» - поділився враженням син офіцера частини Михайло Нарадка.

 


Олег Соловйов

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