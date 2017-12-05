ЗАПОРІЗЬКА СПОРТСМЕНКА-ГИРЬОВИКІВ ВИСТУПИЛА ЕКСПЕРТОМ НА ПРЕСТИЖНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ ВІЙСЬКОВИХ СПОРТСМЕНІВ

Деталі грудня 05, 2017

У КИЄВІ ПРОЙШЛА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗБРОЙНИХ

СИЛ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Конференція, яка відбулася 29 - 30 листопада в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського, об'єднала сім дискусійних майданчиків і понад 280 провідних українських і зарубіжних спікерів. Гостями форуму були представники Азербайджану, Грузії, Китайської Народної Республіки, Республіки Корея, Молдови та США. На Конференції йшлося про перспективи розвитку фізичної підготовки, спорту і туризму в Збройних Силах України, правоохоронних органах, рятувальних та інших службах на шляху євроатлантичної інтеграції України.

На форум військових спортсменів з'їхалися представники всіх регіонів України з явною домінантою тих обласних центрів, в яких розташовані вищі військові та спеціальні навчальні заклади України всіх напрямків і служб, що забезпечують безпеку нашої держави.

Саме тому в Міжнародній конференції взяв участь лише один представник нашого обласного центру та області в цілому, але який! Заслужений майстер спорту України Любов Черепаха, адже гирьовий спорт, крім інших переваг, є ще й військово-прикладним видом спорту.

Під час форуму особливо наголошувалося на необхідності закріплення терміна «службово-прикладної і військово-прикладний спорт» на законодавчому рівні. Про актуальність виділення цього спорту, як окремого напрямку, що сприяє розвитку професійної підготовки військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, говорив начальник Управління фізичної культури та спорту Міністерства оборони України, кандидат педагогічних наук, професор, полковник Юрій Фіногенов.

Любов Олександрівна виступала на майданчику, що вивчає сучасний стан і перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Збройних Силах України на шляху євроатлантичної інтеграції. У своїй доповіді вона підкреслила, що «на сьогодні, гирі знаходять тенденцію до розвитку саме в євроатлантичних державах, а поряд з латинською транскрипцією« giri sport », в моду все більше входить американське« kettlebell ». Наприклад, на XXV Чемпіонат Світу з гирьового спорту прибули представники більш, ніж 20 держав, в тому числі з таких євроатлантичних країн, як Великобританія (Англія і Шотландія були представлені окремими командами), Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Італія, Норвегія, Польща, США ».

На Конференції гостро поставало питання і про відсутність з 2003 року армійських спортсменів України на міжнародних змаганнях з певним військово-прикладних видів спорту.

У свою чергу, наша чотирнадцяті-кратна чемпіонка Світу запросила всі збірні команди військових формувань, правоохоронних органів, рятувальників та інших спеціальних служб на IV, як вона сподівається, вже Міжнародний Меморіал двічі Героя Радянського Союзу, генерал-полковника артилерії Збройних Сил України Петрова В.С. з гирьового спорту, який пройде 3 - 4 березня 2018 року в Запоріжжі. Планується, що в ньому візьмуть участь представники Збройних Сил та правоохоронних органів Білорусі, Ізраїлю та Казахстану.

Цією пропозицією зацікавилася керівник Навчального центру фізичної підготовки Збройних Сил Республіки Литви майор Канапінскіне Аста, яка пообіцяла зробити вивчення інтересу військових гирьовиків Литви до наших змагань.

Не обійшлося на форумі і без несподіваних, але дуже приємних знайомств. Зокрема, з чемпіоном XXII Олімпійських Ігор, дворазовим чемпіоном Світу, заслуженим майстром спорту СРСР зі спортивної гімнастики Макуц Богданом Володимировичем.

Крім усього іншого, особливо чоловічу половину Конференції, дуже цікавило питання впливу занять гирьовим спортом на фізичний стан жіночого організму, на що Любов Черепаха дала чіткі і вичерпні відповіді.

Резюмуючи підсумки свого виступу Любов Черепаха таким чином озвучила свою думку про роль гирьового спорту в розвитку армійського спорту:

- Ніяких гламурних кубиків на животі, тільки функція - безжалісна і смертоносна, як будь-яка зброя війни. І навіть у наш час гіпершвидкостей і плазмового зброї гирьовий спорт залишається єдиним справжнім армійським спортом, що дозволяє навіть в не самих людських умовах тримати себе в ідеальній бойовій формі.

Використовуючи формат науково-практичної конференції, присутні отримали можливість всебічного розгляду накопиченого ними досвіду і вироблення висновків з нього. Застосовуючи елементи наукової методології, запропонованої учасниками конференції з отриманого досвіду і пропозиції щодо його використання.

Найвагомішим результатом міжнародного заходу є сформовані учасниками рішення Міжнародної науково-практичної конференції.



Заступник командира 55-ї артилерійської бригади

підполковник Ігор Немінський.