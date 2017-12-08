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Запорізька область: «надзвичайний» силач-рятувальник привіз до Запорізького краю 5 золотих медалей із світового чемпіонату

Деталі
грудня 08, 2017

З 30 листопада по 3 грудня в місті Седльце (Польща) проходив чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму лежачи.  Запорізький рятувальник, начальник

рятувального відділення групи аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області старший лейтенант служби цивільного захисту Дмитро Свириденко, в арсеналі якого є вже не одна перемога у всеукраїнських та світових змаганнях, перевершив себе та вразив своїм результатом – у Запорізький край Дмитро привіз п’ять золотих медалей. Успіх нашого спортсмена став і успіхом для збірної команди України, яка в загальнокомандному заліку вийшла на перше місце в жимі лежачи.
Близько 300 спортсменів з 17 країн світу брали участь у  XXVII чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи (WPA). У змаганнях брала участь і збірна нашої країни, що складалася з 30 спортсменів.
Рятувальник виступав у ваговій категорії до 100 кг серед аматорів у вправі "жим лежачи". Продемонструвавши усім неабияку жагу до перемоги, впевненість та майстерність, Дмитро Свириденко завоював відразу п'ять перших місць в таких класах: найважливіше і престижному "Open", в "Masters 40-44 роки", "Military" (серед представників силових структур), в абсолютній першості в "Masters 40-49 років" і "Absolute Military". Крім того, він виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.
Такий приголовшливий результат дав змогу українській збірний посісти перше місце у XXVII чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи (WPA). Друге місце та третє місце отримали господарі Чемпіонату – збірна Польщі та команда американських спортсменів відповідно.  
Нагадаємо, Дмитро Свириденко займається важкою атлетикою всього 2 роки, але спортсмен вже має приголомшливі результати: десятки Грамот, медалей і кубків з чемпіонатів різного масштабу.
Колектив ГУ ДСНС України у Запорізькій області, пишається визначними спортивними результатами свого колеги і щиро бажає йому не зупинятися на досягнутому, оскільки він гордість служби та уособлення мужності й сили справжнього рятувальника. Нових перемог та грандіозних звершень!

 


ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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