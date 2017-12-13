Охорона громадського порядку на футбольному матчі

Деталі грудня 13, 2017

На головному стадіоні міста Запоріжжя відбувся запеклий матч між командами Зоря (Луганськ) та Шахтар (Донецьк). Гвардійці 9-го полку

оперативного призначення, як завжди, спільно з поліцією охороняли громадський спокій та порядок під час футбольної зустрічі.

Високий рейтинг у Чемпіонаті України та блискуча гра обох команд привела на стадіон не малу кількість вболівальників, яких навіть не зупинила дощова погода та морозний вітер.

Зустріч футбольних фаворитів виявилась дуже запеклою та цікавою. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь луганчан, а донецький Шахтар втратив у матчі 3-х футболістів, які отримали червоні картки.

Вболівальники донецького Шахтаря прийшовши на матч проявляли агресивну поведінку, використовували заборонені піротехнічні вироби та поводили себе дуже зухвало та провокаційно, що призвело до незначних сутичок, під час яких ніхто не постраждав.

Завдячуючи охоронцям громадського порядку, матч відбувся відносно спокійно, порушення Закону недопущені, громадський порядок збережений.



Олег Соловйов