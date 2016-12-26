Запорізькі організації передали допомогу від Папи Франциска найбіднішим українцям, що постраждали від війни

Деталі грудня 26, 2016

Напередодні Різдва Христового за григоріанським календарем були профінансовані і почали реалізуватись перші 12 проектів в рамках акції “Папа для України”, яку ініціював Папа Франциск, щоби допомогти жителям України, що постраждали від війни на Сході.

Серед організацій, які першими отримали фінансування, є 4 запорізькі проекти: Обласне Об’єднання Церков Євангельських Християн Баптистів Запорізької області, яке реалізує проект: «Гуманітарна допомога особам постраждалим від збройного конфлікту на Сході України»;

Релігійна Місія «Карітас-Спес-Запоріжжя» Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької Церкви, який організував матеріальну допомогу багатодітним родинам в Запорізької області, особливу увагу звертаючи на сільські райони області;

Громадська Організація «Небайдужі люди» (м. Запоріжжя), що втілює в життя проект «Не будьмо байдужими до ближнього», в рамках якого забезпечує продуктами, водою, електричними засобами для приготування їжі та твердопаливними котлами жителів будинків, що постраждали від руйнації у прифронтових районах;

Благодійна Організація «Благодійний Фонд «Карітас Запоріжжя», який в рамках Акції “Папа для України” реалізував проект «Закупівля буржуйок та брикетів палива для вразливих в місті буферній зоні, м. Красногорівка», надаючи допомогу для обігріву в багатоквартирних будинках, в яких не функціонують системи централізованого теплопостачання через пошкодження газогінної труби, між містом Красногорівка та м. Мар’їнка, та неможливістю її відновлення в період проведення АТО.

Основні сектори, охоплені Акцією, – це продукти харчування, медицина, реконструкція житла. Загальна сума, на яку профінансовані зазначені чотрири проекти, складає близько 80 тисяч євро та охоплює до 2 тисяч осіб, внутрішньо переселених осіб та жителів сірої зони.

Це лише перші кроки, які були реалізовані в рамках акції допомоги Папи Римського Франциска для України. Ще кілька десятків проектів, в тому числі і від громадських організацій та церков Запоріжжя, що спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам та жителям прифронтових територій, знаходяться на розгляді у Ватикані і найближчим часом отримають фінансування.

Папа Франциск особисто стежить за тим, як допомога надається українцям. Всю інформацію він отримує через свого посла в Україні, Апостольського Нунція архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті, а також єпископа-помічника Харківсько-Запорізької єпархії Римо-Католицької Церкви в Україні Яна Собіло, який є головою Комітету “Папа для України”.

“Ми дуже раді, що проект допомоги, який ініціював Папа Фанциск, зміг об’єднати і мобілізувати різні церкви і громадські організації Запоріжжя на допомогу найбіднішим людям, що страждають сьогодні від війни, від холоду, від браку їжі та ліків. Ми допомагаємо всім, не залежно від того, до якої церкви вони ходять, помагаємо всі разом, і це є свідченням християнської любові і єдності. В проекті “Папа для України” беруть участь не тільки католики, але й протестанти, і православні, і Папа Франциск дуже цим задоволений, що ми можемо разом робити справи милосердя, разом молитися за добробут України і припинення війни”, – зазначає єпископ Ян Собіло.