Активистsи Helper Запорожжя ініціювали ПЕТИЦІЮ!

Деталі січня 05, 2017

Просимо всіх небайдужих підтримати дану петицію. Активістка ГО "Helper Запоріжжя" Тетяна Лузан, яка представляє інтереси всіх громадян міста Запоріжжя з обмеженими можливостями, за підтримки ГО "Helper Запоріжжя" і Данила Щербакова, внесла на розгляд міської влади петицію "Створити службу СОЦІАЛЬНОГО таксі в місті Запоріжжі".

ВАЖЛИВО

Знайди - 5 хвилин вашого часу для того, щоб зареєструватися й поставити свій голос під петицією!

Посилання на петицію: http://ep.zp.gov.ua/uk/petitions/stvoryty-sluzhbu-sotsial-nogo-taksi-v-misti-zaporizhzhya

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