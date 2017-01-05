Thursday, January 05, 2017
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Активистsи Helper Запорожжя ініціювали ПЕТИЦІЮ!

Деталі
січня 05, 2017

Просимо всіх небайдужих підтримати дану петицію. Активістка ГО "Helper Запоріжжя" Тетяна Лузан, яка представляє інтереси всіх громадян міста Запоріжжя з обмеженими можливостями, за підтримки ГО "Helper Запоріжжя" і Данила Щербакова, внесла на розгляд міської влади петицію "Створити службу СОЦІАЛЬНОГО таксі в місті Запоріжжі".

ВАЖЛИВО
Знайди - 5 хвилин вашого часу для того, щоб зареєструватися й поставити свій голос під петицією!
Посилання на петицію: http://ep.zp.gov.ua/uk/petitions/stvoryty-sluzhbu-sotsial-nogo-taksi-v-misti-zaporizhzhya

Допоможемо тим, кому це конче необхідно разом!

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