Thursday, January 12, 2017
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Дружба народів – надбання міста!

Деталі
січня 11, 2017

Новий рік кожний народ зазвичай святкує за своїми традиціями, які склалися на основі його культурних і історичних особливостей. А от у Запоріжжі представники різних національно-культурних товариств зібралися разом у єврейському громадському центрі «МазальТов» - наряджали ялинку, запалили Хануку, співали, танцювали, а ще заспівати на різних мовах світу, в тому числі українській, яка для всіх учасників заходу вже стала рідною. Дружба народів тут була яскраво представлена і на святковому столі. Куштували традиційні страви єврейської, грецької, білоруської кухні.

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