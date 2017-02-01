Thursday, February 02, 2017
    .
    • .

"Люди Свободи - гаранти незалежності"

Деталі
лютого 01, 2017

У Вільнянському районному краєзнавчому музеї відбулось урочисте відкриття виставки "Люди Свободи – гаранти незалежності". Плакати розроблені Українським інститутом національної пам’яті. Виставка надана Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм для тимчасового показу у Вільнянську. Експонування присвячене 100-річчю від початку Української революції 1917-1921 років.
Голова Вільнянської районної державної адміністрації Олександр Руденко наголосив, що впродовж ХХ століття українському народу довелось подолати дуже непростий шлях до встановлення своєї державності; протягом десятирічь ішла боротьба тих, кого називаємо Людьми Свободи, - кращих представників нашого народу, патріотів України. Голова Вільнянської районної ради Андрій Салякін підкреслив значення історичної правди для молодого покоління, для виховання справжніх громадян нашої Батьківщини. Вільнянський міський голова Наталія Мусієнко відзначила змістовність представлених матеріалів, а це - фотографії, історичні відомості, рядки архівних матеріалів, а також зауважила, що виставка буде цікавою і корисною як для школярів, так і для дорослих.
Виставка діятиме до 28 лютого 2017 року.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large51

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 