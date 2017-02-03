Жителів сільських рад Веселівщини ознайомили з перевагами об’єднання в громади

Деталі лютого 03, 2017

У селах Чкалово та Новоуспенівка Веселівського району відбулися зустрічі з питання формування об’єднаних громад згідно з перспективним планом.

Суть реформи децентралізації та переваги добровільного об’єднання територіальних громад активу сільських територій – головам рад і членам виконкомів, місцевим депутатам, керівникам закладів освіти – роз’яснили заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко, начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Олександр Билим і директор Офісу реформ у Запорізькій області Олександр Свистун.

Відкриваючи зустріч, голова районної державної адміністрації Іван Мігуля зазначив, що реформа децентралізації влади була темою численних обговорень, та час перейти від слів до справи і взяти на себе відповідальність за розвиток наших територій.

Зінаїда Бойко наголосила, що з упровадженням децентралізації представники влади на місцях отримають більше інструментів реалізації програм місцевого самоврядування. Досвід перших шести громад, утворених у Запорізькій області в 2015 році, доводить це реальними результатами.

– Головна мета децентралізації – не просто передати повноваження від виконавчої влади до місцевого самоврядування, а зробити владу більш ефективною, максимально наблизивши до громадянина основні послуги: у сфері соціально-економічного розвитку, освіти, охорони здоров'я, надання послуг, бюджету, будівництва доріг, ремонтів шкіл, лікарень тощо, – зазначила посадовець. Вона також підкреслила, що для того, аби взяти ці повноваження та змогти їх реалізувати кожній об’єднаній територіальній громаді, потрібні кваліфіковані фахівці – управлінці.

Олександр Свистун звернув увагу на те, що реформа децентралізації влади – незворотній процес, але час на її реалізацію обмежений. Наразі в Запорізькій області об’єднаними територіальними громадами охоплено 33% території регіону.

Кожній об’єднаній територіальній громаді надається всебічна підтримка та сприяння у підготовці документів як при створенні, так і при написанні та презентації проектів розвитку ОТГ. Влада робить усе можливе для уникнення помилок та труднощів, надання новоствореним громадам знань і навичок формування спроможності та забезпечення економічної самодостатності громад. На цьому акцентував увагу присутніх Олександр Билим та на прикладах сіл, що об’єдналися у громади, навів конкретні результати переваг децентралізації.

Депутат обласної ради Юрій Голота закликав учасників зустрічі говорити про децентралізацію не взагалі, а реаліями своїх територій – кількісними показниками бюджету, населення, земель, інших ресурсів, розвиненістю місцевої інфраструктури, участю в інвестиційних проектах розвитку громад тощо. На його думку, саме такий підхід дозволить не «заговорювати» створення ОТГ в районі, а створити самодостатні громади.

Своє бачення ходу реформи децентралізації влади на ввірених їм територіях висловили й сільські голови Веселівщини.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю