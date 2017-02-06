Володимир Буряк створив робочу групу з питання встановлення пам'ятника Героям АТО

Деталі лютого 06, 2017

У ході зустрічі з представниками громадської організації "Запорізьке міське об'єднання сімей загиблих воїнів АТО", яка відбулася 19 січня, міський голова Володимир Буряк вніс пропозицію створити при міськвиконкомі міську робочу групу, яка займатиметься вирішенням питань встановлення у Запоріжжі пам'ятника Героям АТО.

- Пам'ятник Героям АТО у Запоріжжі потрібен. Запорожці повинні пам'ятати про подвиг захисників України. Саме тому пропоную створити робочу групу, яка займатиметься цим питанням. Проте як виглядатиме пам'ятник, де його встановлювати - повинні вирішити самі запорожці, у першу чергу учасники АТО, члени сімей загиблих, - заявив тоді Володимир Буряк.

Учасники зустрічі підтримали ініціативу міського голови. Нині робоча група вже створена. Володимир Буряк підписав розпорядження від 27.01.2017 №29р "Про затвердження складу робочої групи з питання встановлення пам'ятника учасникам Антитерористичної операції на сході України в м. Запоріжжя".

До складу робочої групи увійшли представники міської влади, громадські діячі, депутати міської ради, учасники АТО, члени сімей загиблих.