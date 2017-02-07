Tuesday, February 07, 2017
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КВК «Медове місто»

Деталі
лютого 07, 2017

Мелітопольські КВНщики вирішили вийти на більш високий рівень - вирушили в Одесу взяти участь в попередніх переглядах для ТВ-шоу «Ліга Сміх». В першому конкурсному дні участь у відборі взяла команда, що складається з досвідчених гравців КВК, -  «Медове місто», а також молоді студентські команди «Люба» і «Олександр Павленко». Один з жартів команди про те, як актори театру знімаються в рекламі, був оцінений як «розрив». Вболіваємо за наших коміків і чекаємо на зустріч на телеекрані.

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