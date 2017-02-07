Tuesday, February 07, 2017
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Бердянске коріння Шерлока Холмса

Деталі
лютого 07, 2017

Відомий британський актор Бенедикт Камбербетч, який прославився роллю Шерлока Холмса в однойменному телесеріалі, виявляється, є нащадком уродженця Бердянська Генрі Альфреда Камбербетча.

Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на англомовну версію Wikipedia. У статті наводиться і точна дата народження прапрадіда «Шерлока» - 27 червень 1858 року. Його батько у той час був консулом і перебував у Бердянську.У свою чергу, Генрі Альфред Камбербетч став кавалером британського лицарського ордена Святого Михайла і Святого Георгія, а також досить відомим дипломатом і генеральним консулом Великобританії в Смирні (1896 - 1908 роки) та генеральним консулом в Бейруті (1908 - 1914 роки). Один з його синів Генрі Карлтон Камбербетч (1900 - 1966), який прославився як морський офіцер, командир підводного човна королівського ВМФ, став батьком актора Тімоті Карлтона Камбербэтча, який саме і є батьком «Шерлока Холмса».

 

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