Бармен з Мелітополя переміг у найпрестижнішому світовому конкурсі барменів

Деталі лютого 07, 2017

Бармен з Мелітополя Руслан Свеженко переміг у відбірковому турі в найпрестижнішому світовому конкурсі барменів World Class, який пройшов в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Щорічно цей конкурс проводиться більш ніж в 70 країнах. За умовами конкурсу впродовж 10 відведених хвилин бармени повинні були приготувати два коктейлі в тематиці «Зоряних воєн». Після закінчення конкурсу Руслан мріє повернутися в Україну і відкрити своє кафе.