Wednesday, February 08, 2017
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Дитсадок для особливих дітей

Деталі
лютого 08, 2017

В рамках реалізації українсько-німецького соціального проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку з ростом кількості внутрішньо переміщених осіб» німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), спільно із Запорізькою міською радою була проведена  робота з відновлення дошкільного навчального закладу № 100 «Гармонія» в Шевченківському районі. Дитячий садок № 100 розрахований на 4 вікові групи для виховання і навчання 75 дітей загального розвитку, а також дітей з особливими потребами. Відкрити його планують у квітні 2017 року. До облаштування садочка долучилися представники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, фахівці німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ),  запорізькі педагоги, а також батьки майбутніх вихованців саду. Кожен з учасників семінару презентував своє бачення території дошкільного закладу.

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