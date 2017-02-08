Wednesday, February 08, 2017
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Пишаємось кожним працівником

Деталі
лютого 08, 2017

У минулому році Мелітопольський завод турбокомпресорів «Турбоком» відсвяткував своє 15-річчя. До цієї дати завод відкрив нове виробництво - ливарну компанію. У зв'язку з цим на підприємстві було створено 200 нових робочих місць. Шукати кадри «Турбоком» вирішив оригінально і розмістив у місті відповідні інформаційні білборди. На них - співробітники підприємства. На одній з рекламних конструкцій красується бухгалтер підприємства, що присвятила «Турбокому» 13 років професійної діяльності. Фото супроводжено підписом «Ми пишаємося кожним співробітником!». Тут же завод закликає мелітопольців приєднуватися до виробництва машинобудівної продукції і-вливатися в ряди цього трудового колективу.

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