Хресною ходою пішли відстоювати сімейні цінності

Деталі квітня 12, 2017

У Мелітополі пройшла хресна хода «Молитва за родину», яку провели священнослужителі та парафіяни християнських церков міста. У заході, який організував Міжконфесійний комітет християнських церков Мелітополя на підтримку традиційних шлюбів

і захист сімейних цінностей, взяли участь сотні людей .



Хода стартувала від кінотеатру «Перемога» і фінішував на центральній площі. Його організатором виступив. Попереду колони священики несли хрест.



Проспектами 50-річчя Перемоги та Б. Хмельницького пройшли протестанти, католики і православні, об'єднаних однією благою ідеєю. Учасники хресного ходу згадували шлях Ісуса Христа. На площі Перемоги вони піднесли спільну молитву.