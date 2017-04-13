Thursday, April 13, 2017
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Благодійна акція - "День донора"

Деталі
квітня 13, 2017

Військовослужбовці  9-го полку оперативного призначення  національної гвардії України, провівши у своїй частині  благодійну акцію «День донора», Зібрали 40 літрів  рятівної крові для своїх побратимів у зоні АТО.

Участь в акції взяли понад 250 гвардійців, в тому числі – жінки-військовослужбовці. Взірцем для наслідування для підлеглих виступив командир  полку  - полковник Олександр Хоменко. Олександр Васильович вперше здавав кров, втім, зазначив, що віднині  за потреби готовий  повторити  цей досвід. Хлопці, зважаючи на командира, також трималися браво.

 

Вони прагнуть допомогти  у порятунку бійців, які сьогодні,  утримуючи  ворожу навалу зі Сходу,попадають під жорстокі обстріли ворога. Також гвардійці прагнуть долучитися до благодійної акції Запорізької єпархії Української православної церкви «Любов милосердствує» -частину із зібраного цього дня банку крові передадуть для порятунку онкохворих дітей.

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