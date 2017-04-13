Навели порядок у парку Пушкіна

Деталі квітня 13, 2017

Всеукраїнська акція «Чисте серце — чисте місто» зібрала у запорізькому парку ім.Пушкіна сотні активістів. Це один із проектів, який реалізують представники протестантських церков з нагоди святкування 500-річчя Реформації в Україні.

В акції взяли участь місцеві протестантські церкви: «Відродження», «Слово Життя», «Воскресіння Христове», адвентистів сьомого дня, євангельських християн-баптистів.

Учасники акції вийшли у парк ім. Пушкіна, щоб навести порядок на його території. Мета акції, за словами організаторів, — показати, що чистоту серця потрібно проявляти і всередині, і зовні, а також необхідно піклуватися про те місце, де ми живемо, де ростуть наші діти.

За кілька годин злагодженої роботи учасники акції зібрали десятки величезних мішків сміття, провели обрізку сухих гілок на деревах і кущах, і територія стала чистою. Навіть погода змінилася, і з-за темних хмар вийшло сонце.

Організатори акції підтверджують, що все хороше починається з чистоти нашого серця. Багато жителів України втрачають надію на краще майбутнє нашої країни. Але ми живемо зараз краще, ніж Німеччина в XVI столітті, коли сталася Реформація, що змінила Європу. Без сумніву, сьогоднішня Німеччина — це високорозвинена і впливова країна світу. А все почалося зі зміни сердець людей, що почали робити так, як вчить Бог через Своє Слово — Біблію. Мартін Лютер одного разу сказав: «Біблія не давня і не сучасна, вона — вічна». Біблія змінила Європу, вона може змінити і Україну. Але нам потрібно цього захотіти.