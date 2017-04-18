Деталі квітня 18, 2017

Відверта розмова про стан суспільної моралі в Україні та йог вплив на безпеку держави відбулася напередодні Великодніх свят на зустрічі представників Ради християнських церков Запорізької області і народного депутата Павла Унгуряна.

Захід пройшов у адміністративному приміщенні Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні при храмі Бога Отця Милосердного у Запоріжжі. У ньому взяли участь як беззаперечні авторитети у галузі духовності – керівники релігійних громад нашого краю, так і представники молодіжного руху у християнських церквах.



Високий гість - керівник міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України», координатор Національного проекту з організації молитовних сніданків у органах влади інформував духовних лідерів нашої області про ситуацію, яка склалася у Верховній Раді щодо впровадження руйнівних для суспільної моралі, таких, що заперечують християнські цінності, положень про гендер у Конституцію і Трудовий кодекс (лист звернення про сімейні цінності).



- Вважаємо, що такий підхід піддає загрозі національну безпеку нашої держави, - відмітив Павло Унгурян. – Тому мусимо встати на захист суспільної моралі в Україні і не допустити внесення означених змін у важливі державні закони.



Народного депутата підтримали екзарх Донецький Української Греко-Католицької церкви Степан, генеральний вікарій - єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької церкви в Україні Ян Собіло, старший пресвітер об’єднання Церков християн віри Євангельської п’ятидесятників запорізької області Василь Гедаревич, старший пастор, єпископ по Запорізькій області Християнської харизматичної Церкви «Джерело життя» Сергій Гащенко, пастор Церкви «Христос є відповідь» Андрій Лисенко, пастор Церкви «Відродження» Яков Бринза, пастор Церкви «Сіон» Андрій Ярмохін та інші духовні лідери запорізьких християн. Учасники заходу узгодили план спільних дій з піднесення традиційних християнських цінностей, інституту сім’ї та недопущення їх нівелювання.

Олександра Воронцова