Tuesday, April 18, 2017
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У Запоріжжі проведуть громадські слухання з генплану

Деталі
квітня 18, 2017

У Запоріжжі пройдуть громадські слухання з питань проекту внесення змін до генаральний план міста Запоріжжя. Генеральний план міста - це найважливіший документ, на підставі якого здійснюється планування, забудова, реконструкція та інші види містобудівного освоєння територій. Нині виникла необхідність внести деякі корективи в план і показати перспективи розвитку і забудови міста ще на найближчі двадцять років.У генеральному плані міста головним чином враховані інтереси, які диктують підприємці, оскільки без генерального плану будівництво та інша інфраструктура просто стоїть. У проекті є ряд істотних змін цільового призначення землі. Крім цього в генеральному плані відзначені землі для учасників бойових дій у садибному господарстві. Це означає, що люди нарешті зможуть без проблем прописатися і отримати повноцінне житло.


Всіх небайдужих запорожців запрошують приєднатися до обговорення, яке відбудеться сьогодні, 20 квітня, об 11:00, у приміщенні кінотеатру імені Довженка (Запоріжжя, пр.Соборності, 145). Реєстрація учасників відбуватиметься з 10:30.

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