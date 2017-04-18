Запоріжжя раділо Воскресінню Христа

Деталі квітня 18, 2017

У день Воскресіння Христа тисячі віруючих – християни різних конфесій вийшли на головну магістраль Запоріжжя, щоб об’єднавшись у Великодній ході, виразити свою радість і сподівання на щасливе майбуття.



Організатором заходу виступила Духовна рада християнських церков Запорізької області, яка включає лідерів всіх релігійних конфесій. Єпископ Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Київського патріархату Фотій, екзарх Донецький Української Греко-Католицької церкви Степан, генеральний вікарій - єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької церкви в Україні Ян Собіло, старший пресвітер об’єднання Церков християн віри Євангельської п’ятидесятників запорізької області Василь Гедаревич, настоятель Вірменської апостольської церкви отець Юсік Нуріджанян, старший пастор, єпископ по Запорізькій області Християнської харизматичної Церкви «Джерело життя» Сергій Гащенко, пастор Церкви «Христос є відповідь» Андрій Лисенко, пастор Церкви «Відродження» Яков Бринза, пастор Церкви «Сіон» Андрій Ярмохін та інші духовні лідери запорізьких християн разом із своїми прихожанами, в числі яких були як жителі нашого обласного центру, так і мешканці районів області, а також студенти-іноземці та гості з інших країн, дружно пройшли проспектом Соборним від бульвару Шевченка до Майдану Героїв. Люди несли плакати, прапори та повітряні кульки з ім'ям Ісуса. Величезну колонну прикрашали державні прапори та плакати «Україна для Христа». Ходу супроводжували авто з підзвучкою – на півміста лунали пісні, які прославляли Ісуса.



Слід зазначити, що офіційних представників від Української православної церкви на заході не було. Втім, як попереджав отець Анатолій (Ревтов) на прес-конференції, яка передувала Великодній ході, Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука через відповідні церковні канони не зміг взяти участь у спільних заходах, але молився за всіх учасників.



Представники влади також долучилися до участі у заході. У колонні були помічені заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров, керівник Департаменту культури, туризму, національностей і релігії Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко і народний депутат України- керівник міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України», координатор Національного проекту з організації молитовних сніданків у органах влади Павло Унгурян.



Хода пройшла мирно і організовано. Такий щорічний захід проводиться у Запоріжжі вже вп’яте. Він успішно завершився на Майдані Героїв святковим мітингом До учасників мітингу з привітаннями звернулись духовні лідери і представники влади. Вони закликали наслідувати заповіді Христові та берегти духовні цінності нашого народу. Мітинг завершився спільною молитвою за Україну. А святкова програма продовжилася концертом духовної тематики.

Валерія Євгеньєва, Олександр Максимов (фото)