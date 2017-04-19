Запорізький національний університет наповнив «Великодній кошик на передову»

Викладачі та студенти Запорізького національного університету активно долучилися до акції, ініційованої представниками громадського благодійного комітету при Запорізькій обласній державній адміністрації, – «Великодній кошик на передову».
Представники ЗНУ передали для бійців смаколики і листи із побажаннями перемоги та словами вдячності, зверненими до тих, хто бореться за майбутнє України.
Запорізькі волонтери щиро подякували представникам ЗНУ за активну громадську позицію та прагнення підтримати українських бійців і вручили їм кілька примірників унікального календаря «З Україною крізь віки», присвяченого захисникам України.
За матеріалами прес-служби ЗНУ
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