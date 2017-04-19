В Чистий четвер депутати облради спільними зусиллями навели лад на території комунального закладу на Хортиці

Деталі квітня 19, 2017

В Чистий четвер представники різних політичних фракцій Запорізької облради підтримали ініціативу голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака і вийшли на прибирання території комунального закладу

«Хортицкая Національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Тут потрібна була саме чоловіча сила, адже за зимовий період на території зібрались купи сміття і гілок старих дерев, які необхідно було погрузити на спеціальну техніку і вивезти на утилізацію. Разом з головою Запорізької обласної ради Григорієм Самардаком, його першим заступником Єгором Семенковим і заступником Владиславом Марченком пліч-о-пліч трудились депутати облрали Ярослав Криль, Руслан Бойчук, Роман Кузьменко. Спільними зусиллями вони значно очистили галявини на пішохідні зони, а також оцінили хід робіт із благоустрою майбутнього реабілітаційного парку.



Голова облради Григорій Самардак подякував колегам за підтримку і зазначив, що спільна праця завжди об’єднує.



- А робота заради блага комунального закладу облради дозволяє робити реальний внесок у його розвиток і дає змогу планувати майбутнє таких перспективних проектів, - сказав Григорій Самардак.



- Я з радістю підтримав ініціативу проведення депутатського суботника. Треба прибирати політичні чвари і дружно працювати, сказав депутат Запорізької облради Ярослав Криль.

Переваги командної роботу підкреслив і заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Марченко.



- Саме в неформальній обстановці ми можемо знайти спільну мову, в тому числі, і з робочих питань. Роботи в нас багато, будемо працювати, - сказав Владислав Марченко.

Перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков нагадав, що на 11-й сесії обради з обласного бюджету було виділено 5 млн. грн. на благоустрій території майбутнього реабілітаційного парку і проектно-кошторисну документацію реконструкції будинку для реабілітації дітей з особливими потребами. Тут передбачено зведення майданчиків, атракціонів, фонтану, Алеї Миру, релакс-зони та інших цікавих локацій.



- Незабаром ця територія стане чудовим об’єктом рекреації на острові Хортиця. І цей об’єкт створений завдяки спільним зусиллям депутатів Запорізької обласної ради. Ми турбуємось про майбутнє заповідної території острова Хортиця, і про майбутнє закладів обласної ради, - сказав Єгор Семенков.