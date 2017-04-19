Дмитро Зусманович: «Війну треба негайно зупинити і забезпечити Україні умови для успішного економічного розвитку»

Деталі квітня 19, 2017

Бізнесмен і меценат із Запоріжжя Дмитро Зусманович ладен на всіх політичних та економічних форумах світу закликати громадськість вплинути на ситуацію на Сході України – зупинити війну. Сьогодні,у четвер, 20 квітня, він планує взяти

участь у черговому заході – Ялтинському міжнародному економічному форумі, який збере у Криму політичних лідерів та бізнесменів. Форум триватиме до 22 квітня.



- Крим сьогодні відторгнутий від України, але на цій території проживають українці, тут залишаються підприємства українського бізнесу. І я певен, що народна дипломатія нині може зробити те, що не вдається політикам - укріпити його зв'язок з Україною, - вважає пан Зусманович.



Окрім суто прагматичної мети щодо збереження українського бізнесу на території Криму, Дмитро Зусманович прагне вчергове привернути увагу світової спільноти до війни на Сході України.



- Цю війну слід негайно зупинити, - наголошує меценат. – Треба покласти край кровопролиттю і зберегти життя людей. Разом з тим, завершення війни стане сигналом для іноземних інвесторів, що в Україні безпечно просувати свій бізнес. Надходження інвестицій допоможуть стабілізувати економічну ситуацію в країні, створять передумови для розвитку нових підприємств, забезпечення нових робочих місць, тощо. Певен, сьогодні на часі піклуватися про забезпечення належних умов для всебічного успішного соціально-економічного розвитку нашої держави.