День відкритих дверей у військовій частині 3029 НГУ

Деталі квітня 20, 2017

У рамках проведення дня відкритих дверей до 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України завітали учні cтарших класів Запорізької середньої школи № 54

На протязі декількох годин учні ознайомились

з історією, бойовим шляхом, побутом військовослужбовців, стрілецькою зброєю та технікою, яка знаходиться на озброєнні в частині. Майбутнім призовникам показали деякі види екіпіровки особового складу під час несення служби на блок-постах, охорони громадського порядку, та під час масових заворушень. Учні та вчителька буквально засипали військовослужбовців запитаннями, щодо спорядження та характеристиками озброєння.



Не міг до себе не привернути увагу навчальне місце із розбирання та зборки після неповного розбирання АК, де гості показали непогані результати.

Настала черга казарми, де гостей чекало ще одне здивування, світлі і охайні приміщення не могли залишити байдужими гостей.



Особливе захоплення не тільки школярів а й вчительки викликав мультимедійний тир де в режимі реального часу вони змогли позмагатись в майстерності стрільби з автомату, снайперської гвинтівки, гранатомету та ПТРК «Фагот».



Відвідувачам дуже сподобалася екскурсія у частину і школярі пообіцяли завітати у гості ще.