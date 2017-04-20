Деталі квітня 20, 2017

У чотириденному тренінгу з підготовки тренерів з медіаграмотності, який зібрав у Запоріжжі викладачів, мeнeджeрів освіти, представників ГО взяли участь і запорізькі журналісти. Захід був організований Академією

української преси за підтримки DW Akademie.

Тетяна Іванова, тренер, медіаексперт, доктор педагогічних наук, професор, керуючий партнер Академії української преси провeла пeршу навчальну сeсію для майбутніх трeнeрів з мeдіаграмотності. Спілкування відбувалося у крeативній та інтeрактивній формі з малюнками, прeзeнтаціями, командною роботою. Учасники отримали цінні поради про тe, що в аудиторії важливо забeзпeчити живe спілкування, працювати з учасниками адрeсно, здійснювати поділ групи. Крім того, зауважила трeнeр, знання психології комунікації, спeцифіки засвоєння інформації, тeхніки маніпуляцій та eфeктивного навчання є обов’язковим для провeдeння заходів. Учасники дізналися про роль інтерактивних методів в процесі проведення тренінгу з медіаграмотності та особистість тренера.



Другого дня в рамках тренінгу з учасниками працював Артем Бабак, тренер з фактчекінгу, редактор, фактчекер в проекті StopFake, який також займається антикорупційними розслідуваннями. У ході другого дня навчання тренер дав учасникам інструменти для перевірки інформації, ознайомив з основними моментами розвитку процесу фейкотворення в Україні та світі й боротьби з цим явищем.

Третій день тренінгової програми – час для оволодіння інструментами протидії маніпуляціям, механізмами розпізнавання пропаганди та технологіями критичного мислення. З тренеркою Оленою Тараненко, завідувачкою кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса, учасники не тільки отримали теоретичні знання та методичні поради з цих тем, але й закріпили практичними вправами навички декодування телевізійної інформації (під час контент-аналізу телевізійних випусків новин шести провідних українських телеканалів) і моделювання власного медіаповідомлення в залежності від спрямування на аудиторію під час роботи у “віртуальних редакціях”.



Незважаючи на третій день спільної роботи, виявилося, що вправа на поглиблене знайомство цілком доречна, бо відкрила багато нових цікавих деталей і фактів про кожного з учасників, а “малювання на спині” наочно продемонструвало складнощі комунікації. Вправи та презентації щодо ілюзій сприйняття ще раз нагадали про неоднозначність світу навкруги нас і інформації про цей світ.

Алгоритм свідомого прийняття рішення на основі критичного мислення учасники тренінгу виробили та засвоїли спільно, але найважчім, як відомо, є критичний аналіз власних індивідуальних упереджень, і учасники отримали від тренерки поради щодо шести кроків певної самодіагностики з цієї проблеми, своєрідного самоопитування на предмет того, “Чи мислю я критично, логічно та самостійно?”.

Останнього дня з майбутніми тренерами працював Сергій Штурхецький, медіатренер, журналіст, викладач Національного університету “Острозька академія”. Як убезпечити себе від численних інформаційних небезпек? Як не піддатися впливу неправдивої інформації? Зрозуміло, що необхідно володіти усіма можливими навичками критичного мислення, вміти розпізнавати фейки. Але ситуація ускладнюється тим, що світ навколо стрімко змінюється. Нові реалії світу – це епоха пост-правди із своїми категоріями, феноменами поширення і впливу інформації; це нові виклики для медіа та політиків, зрештою, це нові виклики для нас – споживачів інформації.



Під час тренінгового дня тренер разом з учасниками узагальнили свої знання щодо методології неправди, причин її продукування і поширення (як у звичайному спілкуванні, так і в умовах соціальної комунікації), визначили типи інформаційних загроз, а також вивчили загрози, які ідуть із зовнішнього комунікаційного середовища. Особливу увагу приділили безпеці в соціальних мережах, під час користування електронною поштою та цифровими гаджетами. Намагалися зрозуміти, для чого створюються фейкові акаунти і боти в соцмережах, як вони «живуть» і «здобувають друзів», як і для чого відбувається троллінг в мережі.



Окремим блоком з’ясували правила інформаційної або медіагігієни, а саме – наслідки інформаційного перенасичення для людини і заходи із убезпечення її від цього.



-Для журналістів цей навчальний курс видався дуже корисним і продуктивним, адже відкрив лаштунки маніпулятивних комунікаційних технологій і навчив протистояти їм, - розповіла учасниця тренінгу – виконуюча обов’язки головного редактора газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна.- Щодо інформаційної безпеки і медіа-гігієни, то в умовах нарощування інформаційних потоків людям потрібно навчитися себе захищати. Культивувати у собі навички інформаційної безпеки – це вимога часу.



ДОВІДКОВО. Академія Deutsche Welle є провідною організацією Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації.