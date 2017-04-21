У Запоріжжі підбили підсумки конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

Деталі квітня 21, 2017

Працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та патрульні визначили переможців обласного етапу Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху».



Конкурс проводиться щороку з метою привернення уваги суспільства до проблем безпеки дорожнього руху, формування в дітей безпечних навичок поведінки на вулично-дорожній мережі, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил дорожнього руху.



Цього року в конкурсі взяли участь учні та вихованці дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, дитячих будинків віком від 5 до 18 років.

Діти здивували журі різноплановістю своєї творчості – конкурсанти представили роботи у вигляді малюнків, фотографій, вишивки, мозаїки, аплікацій, тощо. Всього надійшло понад 300 авторських робіт.



Тож визначити переможців було надзвичайно складно. Враховувались такі критерії оцінювання, як актуальність, повнота розкриття теми, авторська позиція, оригінальність оформлення, ступінь самостійності автора у виконанні, якість та естетичний вигляд роботи.



Високою майстерністю та творчою індивідуальністю вразили журі авторські та колективні роботи вихованців та учнів закладів освіти області: станція юних техніків Мелітопольської міської ради, КЗ «НВК Єлисеївської ЗОШ І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Приморської міської ради, КЗ «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР, Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання «Гімназія-мала академія наук №1 «Таврія» Мелітопольської районної ради, позашкільний навчальний заклад «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради, Берестівська загальноосвітня школа, КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради.



Переможцями конкурсу стали Ганна Мовчан, Тетяна Русакова, Ілля Карнаух, Діана Матяж, Роман Степанов, Ярослав Пантюшенко, Валерія Гуляєва, Кирило Євченко та Ангеліна Онищенко.

Як розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Андрій Топчій, найкращі роботи відправлять на фінальний етап конкурсу, який буде проводиться у Києві Національною поліцією України та Міністерством освіти і науки України.



Окрім того, усі малюнки у подальшому використовуватимуться поліцейськими під час профілактичної роботи, зокрема в якості ілюстративного матеріалу в ході лекцій із дотримання правил дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Запорізької області