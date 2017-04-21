До полку прибуло поповнення

Деталі квітня 21, 2017

До військової частини 3029 Національної гвардії України прибуло молоде поповнення з Запорізької області.

Майбутніх захисників Вітчизни із цією подією

привітав заступник командира частини по роботі з особовим складом підполковник Ярослав Калашник, він детально розповів новобранцям про завдання які виконує Національна гвардія України та військова частина в яку вони прибули. Молоді хлопці одразу влилися в життя військової частини: відвідали лазню, перукарню, отримали військову форму ,а в їдальні на них чекав перший солдатський обід.



Попереду прийняття Військової присяги, а до цього часу з майбутніми гвардійцями будуть проводитись заняття з тактичної, вогневої, фізичної та стройової підготовки.



Сергій Яренських