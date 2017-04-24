День народження Героя України, прославленого запорожця Віталія Антоновича Сацького

Деталі квітня 24, 2017

22 квітня - День народження Героя України, відомого на весь світ металурга, нашого прославленого земляка Віталія Антоновича Сацького.



Віталій Антонович Сацький все своє життя присвятив розвитку металургійної галузі. Але найголовніша справа його життя - турбота про людей, уважне ставлення до проблем і потреб робочої людини.



«Кілька поколінь запорізьких керівників всіх рангів по праву вважають Віталія Антоновича Сацького своїм вчителем і наставником. Адже його щира любов до людей стала зразком для наслідування в роботі із багатолюдними колективами і в управлінні багатотисячною громадою. Досвід Віталія Антоновича Сацького і знання, які отримують сьогоднішні керівники-управлінці, допомагають нам будувати вільну, економічно незалежну державу. Без перебільшення, Віталій Сацький - людина-легенда! Віталій Сацький - гордість України! Ім'я цієї людини золотими літерами вписано в історію Запорізького краю!», - відзначив голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак і від усієї душі побажав Віталію Антоновичу якнайскорішого одужання, сили духу і віри в краще!