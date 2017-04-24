Антиалкогольний флешмоб залучає в свої ряди

Деталі квітня 24, 2017

Антиалкогольний флешмоб #ЖіттяБезАлкоголю залучає в свої ряди. Всі бажаючі приєднатися до флешмобу мають роздрукувати на папері А4 слоган антиалкогольного змісту, зробити з ним селфі і розмістити фото в соціальних мережах.



Пропоновані слогани: «Алкоголь - це не модно», «Тверезість - вибір сильних», «Тверезість - вибір здорової нації», «Я не вживаю алкоголь», «Тверезі батьки - здорові діти» та «Успіх і алкоголь не сумісні». Обов'язковою умовою є вказівка хештега: #ЖіттяБезАлкоголю Останнім часом збільшилася смертність людей в результаті алкогольного сп'яніння, тому організатори хочуть привернути увагу громадськості і закликають до здорового способу життя.