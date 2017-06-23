У Запоріжжі політичним партіям і громадським організаціям пропонують утриматися від проведення заходів на проїжджій частині проспекту Соборного

Деталі червня 23, 2017

Відбулося чергове засідання виконавського комітету Запорізької міської ради. До порядку денного включена близько сотні питань. На початку засідання міський голова Володимир Буряк

проінформував про основні проекти рішень, які пропонується розглянути. Одно з них - звернення до керівників підприємств, установ, організацій, лідерів політичних партій і жителів міста із закликом утриматися від проведення масових заходів на проїжджій частині проспекту Соборного.

Міський голова Володимир Буряк, що останнім часом заявок на проведення масових акцій на проспекті Соборному стає все більше. Причому йдеться про заходи, які передбачають перекриття руху транспорту головним проспектом міста.

- Хочу відразу сказати, що ми не ділимо людей за політичною, конфесійною ознакою. Також не йдеться про обмеження прав і свобод громадян. Звернення торкається усіх і носить рекомендаційний характер. Проте у кожного є право проводити заходи. Якщо поступатимуть заявки на проведення акцій, то рішення прийматиметься колегіально членами виконавського комітету міської ради, - заявив Володимир Буряк.

Міський голова підкреслив, що проспект Соборний є головною транспортною артерією міста. Його перекриття створює значні незручності для частини і громадського транспорту, запоріжців і гостей міста. При проведенні подібних заходів виникають питання з охороною громадського порядку, відключенням електропостачання і так далі.

Міський голова Володимир Буряк так прокоментував необхідність ухвалення такого рішення на своїй публічній сторінці у "Фейсбуці":

- "Сьогодні на засіданні виконкому приймаємо звернення до усіх, хто організовує масові акції на проїжджій частині проспекту Соборного.

Відразу підкреслю, йдеться про проїжджу частину проспекту. А таких останнім часом стає все більше. Політичні партії, громадські і релігійні організації, клуби за інтересами. Звичайно, цивільна активність - це добре. Але свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини.

Проспект Соборний - це головна транспортна артерія міста. Паралізуючи його, ми паралізуємо місто. Робити це кожні вихідні ми не можемо. Тому закликаю організаторів масових акцій проявити не лише цивільну активність, але і свідомість. Пам'ятати не лише про себе, але і про тисячі інших запоріжців. Сподіваюся, що до нашого переконливого звернення прислухаються.

Як мовиться, немає правил без виключень. Виключення обговорюватимемо колегіально на виконкомі.

Підкреслю, що суть питання - це комфорт і безпека. Як учасників руху, так і учасників ходів.

Ми нікого не ділимо за політичними, релігійними, або якими-небудь іншими ознаками. У питаннях забезпечення безпеки усі рівні".

У Запоріжжі затверджують нові маршрути громадського транспорту і організовують ще одну зупинку

Значна частина питань, винесених на сьогоднішнє засідання виконавського комітету Запорізької міської ради, торкалася роботи громадського транспорту. Це твердження маршрутів, організація нових зупинок громадського транспорту і так далі. Ухвалення таких рішень прокоментував міський голова Володимир Буряк.

Міський голова відмітив, що на засіданні виконкому затверджується автобусний маршрут №24 "Вокзал Запоріжжя- 2 - вулиця Богдана Завади". Маршрут з'єднає стару частину міста (Вокзал Запоріжжя- 2) і Шевченківський район.

- Цей маршрут відпрацював в тестовому режимі три місяці і показав свою необхідність. Його твердження ще один етап системної роботи з оптимізації транспортної мережі маршрутів громадського транспорту в Запоріжжі, - відмітив Володимир Буряк.

Також приймається рішення про організацію зупинки громадського транспорту "Палац творчості", неподалік від Міського палацу дитячої і юнацької творчості. Зупинка буде створена при виїзді з естакади "Днепрогэса" (у напрямі площі Запорізької).

- Міський палац дитячої і юнацької творчості відвідує багато дітей. Зараз їм досить далеко йти від зупинки на проспекті Соборному до палацу творчості. Були звернення батьків із цього приводу. Організовуючи тут зупинку, ми вирішуємо цю проблему, - сказав Володимир Буряк.

Нагадаємо, питання роботи громадського транспорту у напрямі Шевченківського району виникло і на минулому засіданні виконавського комітету.

У п'ятницю, 16 червня, міський голова Володимир Буряк доручив управлінню з питань транспортного забезпечення і зв'язку міської ради розібратися з роботою ряду маршрутів громадського транспорту вечірньої пори і вихідні дні.

Причиною стали численні звернення городян до Володимира Буряка, які скаржилися на неможливість увечері та у вихідні дні поїхати маршруткою по ряду напрямів, зокрема в Шевченківський район, а також від центру міста до гіпермаркету "Ашан".

От як міський голова прокоментував ситуацію, що склалася, на своїй публічній сторінці у "Фейсбуці":

- "Робота маршруток у Запоріжжі продовжує викликати питання.

Мені поступили скарги на роботу перевізників, які обслуговують маршрут №72 і маршрути, що сполучають центр міста і гіпермаркет "Ашан". Люди не можуть поїхати в цих напрямах і простоюють на зупинках тривалий час. Це неприпустимо!

Сьогодні під час засідання виконавського комітету доручив начальникові управління транспортного забезпечення Олександру Власюку розібратися в питанні. Вже в понеділок на оперативці він повинен доповісти про ситуацію і запропонувати варіанти вирішення проблеми.

Перевізники повинні виконувати усі умови договорів і, передусім, дотримуватися встановленого графіку руху. Ми цього доб'ємося.

Упевнений, що закупівля великих автобусів дозволить надалі збудувати нову систему перевезень в Запоріжжі, яка не викликатиме подібних проблем".

У Запоріжжі наводять лад з установкою тимчасових торгових споруд

За минулі роки в Запоріжжі були встановлені десятки незаконних об'єктів для здійснення торгівельної діяльності. Це кіоски, літні майданчики, пересувні причепи "Купава" і так далі. Міська влада почала наводити лад в цьому питанні.

Зокрема було прийнято рішення про ліквідацію літнього майданчика кафе, який знаходився на прибудинковій території. Минулого тижня після довгих розглядів був прибраний майданчик кал'янної, яка знаходилася поряд з музичною школою на вул. Сталеварів. Ліквідовується незаконна реклама на фасадах історичних будівель.

Не стало виключенням і сьогоднішнє засідання виконкому, на розгляд якого було винесено питання про демонтаж причепа "Купава", незаконно встановленого на проспекті Металургів.

- Останнім часом ми практично на кожному засіданні виконавського комітету приймаємо подібні рішення. Це не разові акції, а частина системної роботи в питанні установки тимчасових торгових споруд, МАФів у Запоріжжі, - заявив Володимир Буряк.