Wednesday, June 28, 2017
    .
    • .

Почесний артилерист 9-го полку оперативного призначення

Деталі
червня 27, 2017

До Дня Конституції України, у театрі ім. Магара були нагороджені мешканці міста, за особовий внесок у розвиток міста Запоріжжя. Почесними грамотами та орденами нагороджували

ветеранів праці, працівників культури, держслужбовців та військовослужбовців. Серед останніх влада міста нагородила почесним орденом «За особовий внесок у розвиток м. Запоріжжя» командира протитанкової артилерійської батареї військової частини 3029 НГУ лейтенанта Руслана Франчука. Весь особистий склад батареї запросили на церемонію нагородження, де нацгвардійці привітали свого командира та побажали йому нових звершень та міцного здоров’я. «Мені дуже приємно отримати цю нагороду, це неочікувана, але дуже приємна подія у моєму житті. Я просто люблю свою країну, місто та сумлінно виконую службовий обов’язок, та повчаю інших військовослужбовців тому ж самому…» - коментує лейтенант Франчук.

 

редактор Олег Соловйов

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large68

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

medeya

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 