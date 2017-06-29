Фахівці Служби порятунку продовжують інформаційно-роз’яснювальну роботу з відпочивальниками на водних об’єктах

Деталі червня 29, 2017

Упродовж усього оздоровчого періоду запорізькі рятувальники контролюють ситуацію з дотримання громадянами правил безпечної поведінки на воді та стану готовності місць масового

відпочинку на водних об’єктах. Але, на превеликий жаль, іноді спрацьовує людський фактор і відпочивальники нехтують елементарними правилами безпеки, що в свою чергу призводить до трагічних наслідків. Основними причинами загибелі на воді залишаються купання дорослих і дітей в непристосованих для цього місцях, нехтування правилами поведінки на воді, нетверезий стан, відсутність контролю за дітьми з боку дорослих під час купання.

Фахівці Головного управління ДСНС України у Запорізькій області постійно проводять профілактичну роботу узбережжям Азовського моря. Метою таких заходів є підвищення обізнаності громадян у разі виникнення нештатних подій. Адже, правильно надана перша допомога – це, у перше чергу, мінімізація тяжких наслідків пригоди і, навіть, врятоване життя.

Так, 27 червня співробітники ДСНС провели профілактичну роботу серед відпочивальників Приазовського та Приморського районів. Як правило, допомагають врятованим ті люди, які знаходяться поруч. На жаль, більшість осіб не знають і не вміють надавати першу долікарську допомогу, яка вкрай необхідна. А врятувати людське життя можливо лише за лічені хвилини. Для того, щоб ці дії були більш менш кваліфіковані, рятувальники вирішили навчити людей правильно надавати першу долікарську допомогу. Співробітники ДСНС не тільки поділилися з відпочиваючими знаннями з правил безпеки, а й розповсюдили профілактичні листівки та пам’ятки. Особливу увагу приділили рятувальники дітям, оскільки залишені без нагляду дорослих, вони починають бавитися на воді, а це інколи призводить до трагедії.