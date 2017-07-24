Monday, July 24, 2017
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Сергій Лавров планує зафіксувати всю „Красу Запорізького краю”

Деталі
липня 24, 2017

22 липня у приміщенні Виставкової зали Запорізького відділення Національної спілки фотохудожників України відомий запорізький фотохудожник Сергій Лавров презентував свій новий фотоальбом „Острів Хортиця”.

 

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альбомЛаврова

 

 

альбомЛаврова2

У фотоальбомі „Острів Хортиця” зібрано поетичні фотозамальовки нашого унікального острова-святині.
Сергій Лавров - яскравий представник школи запорізького художнього фото, головне місце в творчості якого займає тема краси нашого краю. У новому фотоальбомі показана неповторна краса та поетичні образи славного острова. Автор любить подорожувати і звідусіль привозить унікальні враження, якими щедро ділиться з глядачами.
Також фотохудожник повідомив, що приступає до роботи над презентаційним фотоальбомом „Краса Запорізького краю”, який буде створено на замовлення обласної влади. Під час роботи над майбутнім виданням фотохудожник планує відвідати відомі та маловідомі куточки нашої області, представити їх глядачам із властивої лише йому поетичної точки зору.
Нагадаємо, Сергій Лавров – учасник багатьох фотовиставок в Україні та за її межами, відомий широкому загалу як автор унікальних світлин Хортиці, яка на його поетичних фотографіях постає як неймовірна та чарівна. Його фотографії були представлені на виставках „Прес-фото”, „Україна очима американських й українських журналістів”, „Хортиця - територія любові” та інших. С. Лаврову вручений орден „За заслуги перед Запорізьким краєм” ІІ ступеня, фотохудожник - перший в Запоріжжі з діячів фотомистецтва, який отримав найвищу нагороду обласної ради.

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