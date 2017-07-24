Сім’ї військовослужбовців обирають активний відпочинок

Деталі липня 24, 2017

На цих вихідних бійці 9-го полку оперативного призначення, з метою популяризації активного відпочинку серед сімей військовослужбовців долучилися до екстремальних стрибків з мосту – роуп джампінгу (стрибки з висоти зі страховкою).

Сім’ї нацгвардійців приєдналися до екстрим-команди Rock&Rope, яка регулярно організовує стрибки з Арочного мосту у м. Запоріжжя. Стрибнути з 42-метрової висоти приїхав і досвідчений заступник командира полка, Дмитро Апухтін, який підтримував у виконанні перших стрибків свою доньку та дружину.

Такий вид відпочинку дозволяє звільнити розум від повсякденної метушні та дарує неймовірні враження. «Я переж=ила неймовірні відчуття, та запам’ятаю цей стрибок на все життя. Спочатку було дуже лячно, але ці секунди в повітрі того варті. Ми з мамою вдячні татові за те що зробив нам такий вихідний. Дуже круто!» - прокоментувала свій стрибок донька підполковника, Дарина Апухтіна.



Редактор Олег Соловйов