Monday, July 24, 2017
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Мелітополь – безкоштовний вишкіл собак

Деталі
липня 24, 2017

У Мелітопольському міському парку ім. Горького з 2 серпня стартують заняття з безкоштовного дресирування собак. Тренування будуть проходити на спеціальному майданчику по середах і п'ятницях о 18.00. Проводити заняття буде інструктор-дресирувальник Кінологічного товариства України Юрій Гава. Безкоштовно дресирувати будуть цуценят від трьох до шести місяців. Вихованців навчать командам «до мене», «поруч», «сидіти», «стояти», «лежати», «витримка». Господарям покажуть правильні ігри з собакою і розкажуть, як мотивувати вихованця на послух без фізичного покарання. Кількість місць обмежена. Заявку можна залишити у групі на Фейсбук або по тел. 097 92 752 91.

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