Деталі липня 25, 2017

Своєю грою на фортепіано юна мешканка Мелітополя - вихованка Мелітопольської музичної школи № 1 Єлизавета Єременко вразила журі Міжнародного фестивалю "EURO VISION MEDIA STAR" по грі на фортепіано, який відбувся в липні у Парижі.

Викладачем і головним наставником дівчинки є Євгенія Мамедова. Не дивлячись на всю складність конкурсу Єлизавета в свої 7 років стала лауреатом I ступеня. Юна мелітопольська піаністка отримала диплом, а її викладач була нагороджена подякою за відмінну підготовку конкурсантки