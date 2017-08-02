У Якимівському районі за добу на воді врятовано 16 людей

Деталі серпня 02, 2017

30 липня на Азовському морі в Якимівському районі, смт Кирилівка сталися 10 подій на воді. В результаті чого врятовано 16 людей. Всі є відпочивальниками курорту

та проживають в різних областях України, а саме у Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Львівській, Харківській.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!