Про збиральну кампанію врожаю зернових у 2017 році на міжвідомчій прес-конференції

Деталі серпня 02, 2017

31 липня, у ході міжвідомчої прес-конференції, рятувальники обговорили перебіг збиральної кампанії врожаю – 2017. Одним з пріоритетних завдань Державної служби

України з надзвичайних ситуацій є забезпечення належного захисту від пожеж сільськогосподарських полів, угідь, підприємств, місць переробки та зберігання зернових і грубих кормів.

На виконання доручень Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, вказівок ДСНС України та розпоряджень Запорізької облдержадміністрації, в поточному році Головним управлінням ДСНС України в Запорізькій області проводиться ряд організаційно-практичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж в місцях збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів.

Як зазначив, головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання НС ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Олександр Шатіло, на даний час, в Запорізькій області ще триває збирання врожаю зернових культур. В області під зерновими сільгоспкультурами у 2017 році перебуває більше 890 тисяч га угідь. Загалом вже скошено 815 тисяч га, що становить 90% від загальної кількості полів. Зібрано 2,5 мільйони тонн зернових. «Не дивлячись на проведені профілактичні заходи направлені на недопущення надзвичайних ситуацій при збиранні врожаю, уникнути пожеж на хлібних масивах не вдалось. Так, під час жнивної кампанії в Запорізькій області у цьому році виникло 4 пожежі на хлібних масивах. Пожежами знищено 21 га хліба.