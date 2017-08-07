На Запоріжжі поліцейські влаштували флешмоб «Твоя поліція поруч»

З нагоди святкування другої річниці Дня Національної поліції України правоохоронці влаштували тематичний флешмоб «Твоя поліція поруч».
3 серпня на майданчику біля каскадів фонтанів «Райдуга» співробітники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та поліцейські Управління патрульної поліції м. Запоріжжя об’єднались та вишукувались у формі емблеми Національної поліції. Масштабне дійство зафіксували з висоти пташиного польоту.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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