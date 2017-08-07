Запорізькі рятувальники долучилися до благодійного заходу на підтримку дітей-сиріт

Деталі серпня 07, 2017

6 серпня організація «Благодійний фонд «Діти – майбутнє України» організувала захід, в рамках якого відбувся благодійний чемпіонат з міні-футболу. У ньому взяли участь представники

команд збірних ГУ ДСНС, ГУ Національної поліції, Патрульної поліції, Національної гвардії та інших структур.

Метою заходу стало надання можливості оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, які знаходяться на території проведення антитерористичної операції, під опікою «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей сиріт» м. Краматорськ.

В насиченій боротьбі рятувальники посіли перше місце серед команд. Друге місце зайняли представники Патрульної поліції, а третє – команда військової частини 3029 Національної гвардії.

На заході були присутні 12 дітей-сиріт, віком від 8 до 17 років. Рятувальники підготували для підростаючого покоління пам’ятні подарунки.