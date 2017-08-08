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Запорізьким школярам 50 відсоткова знижка на проїзд

Деталі
серпня 08, 2017

Запорізький міськвиконком запропонував зробити пільговим проїзд для школярів. Відповідний проект рішення опубліковано на сайті виконавчого комітету «Забезпечувати проїзд

учнів загальноосвітніх шкіл з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду на період навчального року, з понеділка – по п’ятницю, за рахунок власних коштів. Автомобільному перевізнику та водію, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом», - йдеться у документі.
Якщо рішення ухвалять, то виконком буде укладати з перевізниками додатковий договір.

 

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